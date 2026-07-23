Emiciclo. Notte dei Serpenti: Melozzi e Lamborghini a Pescara. Sospiri: sul palco suonerà il cuore dell’Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:23 luglio 2026 – 17:47- Sabato 25 luglio 2026, alle ore 21, sul palco panoramico dello Stadio del Mare di Pescara, La Notte dei Serpenti, IV edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi che celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Conduce per la prima volta – oltre a esibirsi dal vivo con la sua musica – la cantante, performer, attrice e conduttrice con numeri da record Elettra Lamborghini – aggiunge la nota pubblicata. Oltre 2,5 miliardi di stream totali con la sua musica, 15 dischi di platino, mezzo miliardo di visualizzazioni dei suoi video e oltre 10 milioni di follower sui social (Instagram e TikTok). Tra gli ospiti, annunciati questa mattina in conferenza stampa, a Pescara, Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo, Raf. Allo Stadio del Mare ci sarà spazio anche per la musica lirica, con il talento del soprano pescarese Carmela Remigio, e per la comicità, con la presenza dell’attore sulmonese Gabriele Cirilli – precisa il comunicato. Dopo le performance sul palco dello scorso anno, tornano le due eccellenze del nostro Paese: Le Farfalle – Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare e La Banda dell’Esercito composta da 78 musicisti, diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila – si legge sul sito web ufficiale. Lo show vedrà sul palco oltre un centinaio di artisti abruzzesi, coristi, musicisti, performer e ballerini – aggiunge la nota pubblicata. Saranno presenti anche 27 cori folkloristici. “Questo evento, a ogni edizione, cresce in importanza e visibilità”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, aggiungendo: “Il cuore della manifestazione è rappresentato dal recupero delle nostre tradizioni musicali regionali, custodite in testi di grande valore, ricchi di poesia, che raccontano la storia, i sentimenti e l’identità della nostra terra – viene evidenziato sul sito web. La trasmissione in prima serata su Rai 1 conferirà alla serata una dimensione nazionale e internazionale, offrendo anche ai tanti abruzzesi che vivono all’estero l’opportunità di ritrovare i suoni, i colori e le voci della propria terra d’origine – Sono figlio di un emigrante e sono convinto che questa straordinaria espressione di cultura e folklore saprà scaldare il cuore di tanti nostri corregionali, rafforzando il legame con le proprie radici”. “L’anno scorso sono stata per la prima volta La Notte dei Serpenti, come ospite musicale, e sono rimasta molto colpita perché è emozionante vedere quanta passione mette Enrico nella costruzione di questo evento – Essere qui un anno dopo come conduttrice mi onora, sono molto carica e non vedo l’ora di condividere il mio entusiasmo con il pubblico”. Queste le parole di Elettra Lamborghini, pronunciate questa mattina durante la presentazione nell’aula consiliare del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Ed infine, Enrico Melozzi, che racconta le motivazioni che hanno dato origine all’evento: “La Notte dei Serpenti è un progetto che nasce per valorizzare la nostra memoria e le nostre radici – Per questo ho voluto creare una tribuna dedicata a una rappresentanza di over 80, per permettere loro di vivere lo spettacolo in modo comodo, seduti – precisa la nota online. È un piccolo gesto, una goccia nel mare, ma è un inizio e speriamo di fare sempre meglio in tal senso – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio Elettra per aver scelto di condividere con me questo percorso: quest’anno sarà conduttrice oltre che parte integrante del cast artistico, portando la sua musica sul palco”. L’iniziativa speciale all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusività della Tribuna Over 80 è stata pensata per offrire alle persone con almeno 80 anni di età la possibilità di assistere allo spettacolo in sicurezza e comodità. L’accesso è gratuito ed esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili – precisa la nota online. Link per richiedere l’accesso entro domani, venerdì 24 luglio (assegnazione in ordine cronologico di arrivo):https://lanottedeiserpenti.it/accessibilita/ (dettaglio con tutte le informazioni alla pagina).Chi ha bisogno di un supporto personale durante lo spettacolo può prenotare un posto per un accompagnatore, che siederà accanto all’ospite e resterà con lui per tutta la durata dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. Per l’area riservata alle persone con disabilità è possibile mandare la richiesta compilando entro domani, venerdì 24 luglio, la form al link https://lanottedeiserpenti.it/accesibilita-disabili/Per situazioni che non rientrano in nessuna delle due casistiche descritte precedentemente, è possibile scrivere alla mail accesso@lanottedeiserpenti.it.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it