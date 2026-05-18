Emiciclo. NOVA – Parola all’Italia, M5Stelle: l’Abruzzo risponde con partecipazione e idee

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:18 maggio 2026 – 10:00– “Tre appuntamenti territoriali, centinaia di partecipanti, decine di tavoli di lavoro e un dato politico chiaro: esiste un Abruzzo che vuole tornare a partecipare, discutere e costruire dal basso il futuro del Paese – si apprende dalla nota stampa. È questo il bilancio delle tappe abruzzesi di ‘NOVA – Parola all’Italia’, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle “che ha coinvolto i territori in un’esperienza di confronto aperta alla cittadinanza” si legge in una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “Le sale che hanno ospitato NOVA si sono trasformate in laboratori di democrazia partecipata: niente convegni tradizionali o interventi dal palco, ma cittadine e cittadini, associazioni, professionisti, studenti e amministratori locali impegnati a confrontarsi sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro del Paese – Sanità pubblica, lavoro, ambiente, energia, legalità, trasporti, diritti e aree interne sono stati alcuni dei temi affrontati nei gruppi di lavoro organizzati con il metodo degli Open Space Technology, il modello partecipativo scelto dal Movimento 5 Stelle per costruire il programma della futura coalizione progressista partendo direttamente dai territori – precisa la nota online. Particolarmente significativa la presenza di tante persone non iscritte al Movimento 5 Stelle, segnale della volontà di creare spazi di confronto aperti e realmente partecipati – precisa la nota online. “L’Abruzzo ha dato una risposta straordinaria”, dichiarano dal Movimento 5 Stelle Abruzzo – “In questi due giorni abbiamo visto comunità intere rimettersi in gioco e partecipare a un percorso politico innovativo che rimette al centro ascolto, confronto e costruzione collettiva delle soluzioni”. Le tappe di questi giorni fanno parte del percorso nazionale ‘NOVA – Parola all’Italia’, promosso dal presidente Giuseppe Conte e articolato in oltre cento appuntamenti in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo scelto di lasciare spazio alle persone, alle loro competenze e ai bisogni reali dei territori”, prosegue il M5S Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Dai Comuni arriva un messaggio chiaro: c’è ancora voglia di partecipare quando la politica torna ad ascoltare davvero”. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha infine ringraziato “le volontarie e i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione delle tre tappe e tutte le persone che hanno partecipato con spirito costruttivo e senso di comunità. Quanto accaduto in Abruzzo dimostra che la partecipazione non è uno slogan, ma una necessità democratica concreta – si apprende dal portale web ufficiale. E che quando si aprono spazi veri di confronto, le persone rispondono”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it