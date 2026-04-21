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Politica

Emiciclo. Nuova Caserma CC Manoppello, Scalera: Importante presidio di Legalità

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 15:12- La garante dei detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione e intitolazione della Caserma sede della Stazione dei Carabinieri di Manoppello, intitolata al Carabiniere Nicola Mambella, insignito della Medaglia di bronzo al Valore militare – si apprende dalla nota stampa.   “Ho preso parte con grande piacere a questo evento di alto valore istituzionale che riguarda un importante presidio di legalità e vicinanza alla comunità di Manoppello e dell’intero Abruzzo” ha dichiarato Scalera – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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