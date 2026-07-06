Emiciclo. Nuova città di Pescara, Sospiri: L’iter procede rispettando le scadenze

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 11:32- “Il progressivo processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore finalizzato alla nascita della nuova città di Pescara prosegue rispettando le scadenze fissate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venerdì scorso io e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio abbiamo firmato l’Intesa con la quale si conferma il raggiungimento, da parte delle tre amministrazioni, dei nuovi obiettivi in materia di funzioni associate, ossia l’attivazione della gestione unica e dell’esercizio associato delle seguenti due funzioni fondamentali individuate dall’Assemblea costitutiva nel rispetto di quanto richiesto dall’Intesa espressa del 29 gennaio scorso: l’organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e l’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani – precisa il comunicato. Questo dimostra con i fatti concreti che si sta lavorando seriamente per raggiungere l’obiettivo, al netto dell’isteria di alcuni – La nuova città nascerà nel tempo necessario a fare le cose per bene affinchè sia un orgoglio per tutti e non un disagio”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando la firma dell’Intesa con il Governatore Marsilio come presa d’atto dell’avvenuto adempimento degli obblighi normativi e amministrativi in essere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nuova Pescara è un obiettivo al quale non rinunceremo mai: la città, frutto della fusione tra il capoluogo adriatico, Spoltore e Montesilvano, è figlia del pronunciamento democratico di cittadini che hanno saputo guardare al futuro, al mondo 4.0, e hanno immaginato un territorio più grande, più ambizioso, senza confini ideali – Il nostro dovere è fare bene, portare a termine il processo di fusione in maniera corretta e impiegando tutto il tempo necessario – ha osservato il Presidente Sospiri -. Abbiamo già affrontato un lungo percorso fin qui per la nascita della nuova città di Pescara realizzando la fusione di servizi comunali strategici e importanti e impegnando risorse e professionalità per garantirne il funzionamento – Penso ai Suap, gli Sportelli Unici per le attività produttive che ogni giorno fronteggiano le istanze di centinaia di cittadini; penso ai servizi inerenti all’organizzazione delle politiche del turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo scorso gennaio sono state individuate altre due funzioni essenziali su cui attivare la gestione associata, ovvero la contabilità finanziaria e il controllo e tutta la gestione del ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta del pattume, avvio a smaltimento e recupero, che segna un momento storico in quella che è una vera rivoluzione per le tre città, ricordiamo l’unico caso di fusione nella storia della nostra Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è stato raggiunto entro le scadenze fissate lo scorso 29 gennaio, dunque nella nuova Intesa sottoscritta abbiamo certificato il venir meno della necessità di attivare l’esercizio del cosiddetto ‘potere sostitutivo’ nei confronti delle tre amministrazioni che stanno adempiendo al loro mandato – recita il testo pubblicato online. Credo – ha aggiunto il Presidente Sospiri – che il risultato odierno sia l’ennesima dimostrazione dell’assoluta rilevanza del tema e dell’impegno concreto profuso in modo tangibile da parte di tutti gli attori in campo, al di là delle chiacchiere di alcuni”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it