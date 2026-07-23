Emiciclo. Nuova legge elettorale, l’emendamento di Marinucci per tutelare le aree interne 

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 16:16– “L’intento è quello di dare maggior tutela alle aree interne”, scrive Luciano Marinucci, capogruppo in Consiglio regionale del gruppo Marsilio Presidente, “riassumendo in poche parole l’emendamento da lui presentato al PdL 18/2024 che riforma la legge elettorale, istituendo il collegio unico regionale” si legge in una nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. “Con il mio emendamento – spiega – il Consiglio regionale verrebbe eletto con un sistema misto: 23 seggi assegnati con metodo proporzionale regionale sulla base dei voti ottenuti nelle circoscrizioni regionali e 6 seggi assegnati in collegi uninominali, mediante elezione del candidato che ottiene il maggior numero di voti validi nel collegio – riporta testualmente l’articolo online. E in questi 6 seggi – prosegue Marinucci – sta il cuore del mio emendamento, perché i collegi uninominali da cui provengono, sono collegi interprovinciali, che possono estendersi su più province e che devono garantire continuità geografica, ma anche omogeneità socio economica e adeguata rappresentanza alle aree interne e montane – recita la nota online sul portale web ufficiale. In ciascuno dei 6 collegi”. “Mi sento di dire – conclude il capogruppo – che questo emendamento non stravolge l’impianto della proposta di legge in discussione ma lo arricchisce, smussando la disparità demografica ed economica esistente tra la costa e le aree interne, tenendo conto più dell’interesse dei cittadini che delle aspirazioni dei candidati”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it