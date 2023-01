Emiciclo. Nuova Pescara, calendario Commissione Bilancio

- Advertisement -

– L’Aquila, 25 gennaio – La Commissione Bilancio tornerà riunirsi nei prossimi giorni per proseguire l’esame del progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara)”, con il seguente calendario: venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 10:30, sono in programma le audizioni; mercoledì 1 febbraio, alle ore 10:30, previsti gli approfondimenti delle tematiche relative alla legge; giovedì 2 febbraio, alle ore 14:30, si svolgerà la discussione generale con la presentazione degli emendamenti; martedì 7 febbraio, ore 10:30, è previsto il termine per la presentazione dei subemendamenti; martedì 14 febbraio, ore 10:30, proseguimento dei lavori e votazione del testo –

