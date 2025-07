Emiciclo. Nuova Pescara: incontro tra i tre Comuni e i presidenti Marsilio e Sospiri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è tenuto questa mattina nella sala Giunta della sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione, a Pescara, un incontro istituzionale, come richiesto dai sindaci e dai presidenti delle assemblee comunali, in vista della fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione era rappresentata dal presidente della Giunta, Marco Marsilio, e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – precisa il comunicato. Sindaci e presidenti dei consigli comunali hanno illustrato ai vertici regionali lo stato di avanzamento dei lavori in vista dell’obiettivo del 2027, gli adempimenti effettuati in ordine ai servizi da accorpare, unitamente alle non poche criticità operative riscontrate nell’attuazione di questo originale processo di fusione, che non ha precedenti nel resto d’Italia – Marsilio e Sospiri hanno ascoltato le relazioni, assicurato il costante sostegno e accompagnamento della Regione Abruzzo verso l’obiettivo stabilito dalla legge di attuazione del referendum popolare, e la disponibilità (come già accaduto in passato) di condividere con i comuni interessati le azioni, anche legislative, che si rendessero necessarie per garantire la positiva conclusione del procedimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le parti torneranno a confrontarsi nel prossimo autunno – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

