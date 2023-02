Emiciclo. Nuova Pescara: ok al Pdl dalla Prima Commissione

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 21 febbraio – La Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” ha espresso il parere positivo finale sul progetto di legge di modifica della norma regionale per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara – Un voto a maggioranza, con la contrarietà di Centrosinistra e 5Stelle – Sono stati inclusi gli emendamenti considerati ammissibili e ora il testo revisionato è pronto per l’esame alla prossima seduta del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maggioranza si è resa disponibile ad accogliere nuovi suggerimenti per l’aggiornamento della proposta normativa che dovessero provenire dalle forze di opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella prima fase dei lavori i Commissari hanno espresso parere favorevole sul progetto di legge, “Disciplina del sistema culturale regionale” e sul Pdl “Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’assemblea CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo) per l’anno 2023”.

