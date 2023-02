Emiciclo. Nuova Pescara. Sospiri al Pd: “Legge rigorosa”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La nuova legge istitutiva della Nuova Pescara è “estremamente rigorosa, puntuale e fissa scadenze e paletti precisi, a partire dalla redazione della bozza del nuovo Statuto provvisorio che dovrà essere consegnato ai tre Comuni a novembre 2023. Sono certo che una lettura più attenta del testo definitivo che martedì prossimo approderà in aula convincerà anche i colleghi consiglieri dei partiti di opposizione circa la sua validità, facendo cadere, al netto dell’ostruzionismo politico, quegli emendamenti che non devono produrre inutili superfetazioni e complicazioni, ma piuttosto dovrebbero snellire e sburocratizzare le procedure”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, primo firmatario della nuova legge, replicando alle affermazioni del Pd. “Personalmente – dice Sospiri – ho grande fiducia nei tre sindaci coinvolti nel processo decisionale e operativo, e sono certo che tutti rispetteremo le tempistiche fissate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ricordo che già i sette emendamenti che abbiamo portato in esame in Commissione sono proposte di modifica scaturite da istanze presentate dagli stakeholder che abbiamo convocato e sentito e che ci hanno offerto interessanti spunti di riflessione e di miglioramento della legge e di questo li ringraziamo”. “Da parte di tutti – prosegue – è arrivata una richiesta chiara: la fusione si deve fare, non si può tornare indietro, e per dare ulteriori certezze in tal senso ci hanno chiesto di anticipare anche qualche data e scadenza, ribadendo il ricorso a Commissari ad acta in caso di inadempienza di uno o più dei tre Comuni interessati dal processo – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo accolto volentieri alcuni suggerimenti che riteniamo di immediata applicazione, ferma restando la volontà e il parere che ora dovrà esprimere il Consiglio regionale e, soprattutto, la consapevolezza che comunque una legge può sempre essere ulteriormente migliorata lasciando saldi i suoi punti fermi”. “A fronte di tali modifiche gli emendamenti dell’opposizione non erano dei validi rafforzativi della norma, ma semplicemente rappresentavano delle forzature cavillose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certo che le perplessità più fosche del Pd sono infondate: il processo di formazione della nuova città andrà avanti spedito, senza ulteriori intoppi, né ritardi, né incertezze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Martedì – conclude Sospiri – non prevedo una seduta in aula burrascosa, ma piuttosto un’ulteriore occasione di confronto e di riflessione”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it