Emiciclo. Nuove leggi su agricoltura sociale e garante anziani. Ok Piano Famiglia. Novità per professione di attore

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 marzo 2026 – 15:55- L’Aquila, 24 marzo – L’Abruzzo si dota una legge organica in tema di agricoltura sociale, con l’obiettivo di dotare le imprese agricole di strumenti per creare nuove opportunità occupazionali e reddituali e per sviluppare interventi educativi, servizi socio-sanitari e socio lavorativi in favore delle comunità locali – Il Consiglio regionale, inoltre, nella seduta di questo pomeriggio, ha istituito la nuova figura del Garante regionale dei diritti degli anziani e approvato il Piano Regionale Integrato di interventi in favore della famiglia 2026-2027.Il progetto di legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, di iniziativa del consigliere Nicola Campitelli (FdI), ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza, il voto contrario del Movimento 5 Stelle e le astensioni del resto dell’opposizione – si apprende dalla nota stampa. Centrale il ruolo delle fattorie sociali, che potranno utilizzare un logo distintivo regionale e organizzarsi in reti per favorire collaborazione, formazione e scambio di esperienze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione svolgerà funzioni di promozione, coordinamento e sostegno, anche attraverso strumenti formativi, assistenza tecnica e semplificazione amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono previste misure di incentivo economico e occupazionale, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Infine, viene istituito un Osservatorio regionale con funzioni consultive e di monitoraggio, mentre ai Comuni è affidata la vigilanza sull’applicazione della normativa – viene evidenziato sul sito web. Nel testo normativo sono state inserite alcune proposte emendative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra le altre, figurano interventi a favore del mototurismo e l’istituzione di un Fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio per il quale è previsto uno stanziamento di 30mila euro per il 2026. Alla Fira spa viene riconosciuto un contributo di 305mila euro per attività già svolte nel 2025. Inoltre il Collegio regionale dei maestri di sci, potrà conferire il titolo onorifico di ‘Maestro di sci ad honorem’ “a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti sportivi, istituzionali o per il contributo significativo alla promozione e diffusione delle discipline sciistiche alpina, di fondo e snowboard. II conferimento del titolo non costituisce abilitazione all’esercizio della professione”. Per il solo 2026 è prevista la sospensione delle previsioni relative alla presentazione delle domande di contributo e all’approvazione del riparto per le domande presentate nel 2025, per evitare l’applicazione disomogenea di una disciplina in fase di revisione e garantire parità di trattamento – Il comparto agricolo ha quindi ottenuto una serie di interventi finanziari – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta nello specifico del concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario delle imprese agricole (125mila euro per il 2026 e in previsione 325mila euro per 2027 e 2028); indennizzi alle aziende agricole e zootecniche (100mila euro). Per i servizi svolti dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (ARA), di consulenza alle aziende zootecniche e per la tenuta dei libri genealogici (550mila euro). Viene ripristinata l’intera quota di partecipazione regionale al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell’area marina protetta “Torre del Ceraano” (6.100,07 euro); garantita la copertura finanziaria alla convenzione Regione Abruzzo-Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’impiego delle unità di carabinieri forestali (300mila euro); funzionamento Centro recupero rapaci e selvatici (156mila euro); esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e completamento del connesso processo di risanamento del Centro di Ricerca Unico d’Abruzzo (CRUA), (196mila 350 euro); ed ancora 140mila euro per un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il CRUA; per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture all’interno del Parco regionale Sirente-Velino (235mila euro); per il benessere animale e consentire il regolare funzionamento e la efficiente gestione del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell’Aquila (45mila euro); per il supporto scientifico e tecnico al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, è autorizzato lo stanziamento complessivo di euro 150mila, per un accordo di collaborazione con l’Università ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, per il triennio di attività 2026-2028; ed ancora misure di sostegno alla marineria pescarese (200mila euro); ed infine per l’incentivazione del primo insediamento dei giovani agricoltori sul territorio regionale (56mila 200 euro).Riconosciuti due debiti fuori bilancio pari a 488 mila euro, nei confronti di Rai Com, relativo alle attività realizzate con il festival Cartoons on the bay per l’anno 2024 e a 660.656,61 euro a fronte dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla valorizzazione del brand Abruzzo realizzati da Ryanair.L’istituzione e disciplina con legge dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani, presentata dal presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero, è stata approvata all’unanimità dei presenti – L’iniziativa nasce dalla necessità di proteggere una fascia di popolazione definita ‘fondamentale’ ma al contempo vulnerabile, spesso vittima di discriminazioni, abusi e, con frequenza preoccupante, di raggiri e truffe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Garante opererà in piena autonomia e indipendenza presso la sede del Consiglio regionale, agendo attraverso il monitoraggio costante dell’accesso ai servizi socio-sanitari e l’intervento diretto in caso di violazioni dei diritti fondamentali – precisa la nota online. Le funzioni previste dall’articolato delineano un raggio d’azione vasto e profondamente radicato nel tessuto sociale: la nuova autorità non solo vigilerà sulla regolarità delle prestazioni sanitarie, ma coordinerà una rete di supporto con le forze dell’ordine per raccogliere segnalazioni e fornire assistenza legale alle vittime di maltrattamenti – Un elemento di forte innovazione risiede nel coinvolgimento delle nuove generazioni, con il Garante impegnato a promuovere accordi con le scuole per trasformare gli studenti in ambasciatori della lotta agli abusi, affiancando a ciò lo sviluppo di strumenti tecnologici moderni come app e piattaforme online per segnalazioni in tempo reale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul territorio, l’accessibilità sarà garantita da sportelli di ascolto comunali e incontri periodici nelle piazze, pensati per raggiungere anche i cittadini meno avvezzi alla tecnologia – viene evidenziato sul sito web. Sotto il profilo economico, la legge prevede uno stanziamento di 12mila euro per l’esercizio 2026 e di 20mila euro per ciascuna annualità del biennio 2026-2027. Tali risorse serviranno a garantire il funzionamento dell’ufficio e il trattamento economico della figura incaricata, pari al 20% dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.Per ciò che attiene il progetto di legge su “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate” D’Incecco-Mannetti (Lega), si è convenuto di accogliere l’istituzione di un tavolo di lavoro da parte dell’assessora alla Salute, Nicoletta Verì, rimandandone l’approvazione ad una futura Assemblea – si legge sul sito web ufficiale. All’ordine del giorno anche i provvedimenti amministrativi relativi al Piano Regionale Integrato di interventi in favore della famiglia – Anno 2026/2027, che ha ottenuto il voto favorevole all’unanimità, mentre una variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Giulianova, in un comparto di elevato valore paesaggistico” e contestuale variante al Piano Regolatore Paesistico, nell’area adiacente via Pirandello, piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via delle Fontanelle, ha avuto il voto favorevole della maggioranza, con Cavallari e Menna (Abruzzo Insieme) e l’astensione del resto dell’opposizione – E’ stata rinviata ad una prossima seduta l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali – precisa la nota online. A chiusura della seduta, è stata infine discussa la risoluzione su “Inserimento della professione di “attore” nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo”, presentata da Antonio Blasioli (PD), che è stata approvata all’unanimità.La seduta del Consiglio regionale si è aperta con la discussione di alcune interpellanze, in ambito sanitario – La mancanza di presidi e dispositivi per il diabete mellito nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD), la crisi del servizio di facchinaggio, nella stessa Asl, i tagli occupazionali e le criticità operative nei presidi ospedalieri, del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, ed ancora chiarimenti sulla delibera di giunta regionale, relativa all’individuazione delle zone disagiate e disagiatissime per la medicina generale e pediatrica, sono stati chiesti dal capogruppo AVS, Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. I tempi di ripristino della piena transitabilità sulla strada statale 487, nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, a seguito di un accadimento franoso, sono stati sollecitati nell’interpellanza di Antonio Blasioli (PD), mentre i ritardi nell’erogazione dei fondi europei, per i sostegni ai progetti di vita indipendente, anno 2025, sono stati evidenziati nell’istanza depositata da Antonio Di Marco (PD).

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it