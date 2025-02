Emiciclo. Nuovo Codice strada, D’Incecco (Lega Abruzzo): “Incidenti in calo del 6%”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Tra il 14 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025, gli incidenti stradali nel nostro paese sono diminuiti del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stando ai dati di polizia stradale e carabinieri e riportati dal Mit, scendono gli incidenti mortali (-22,1%), le vittime (-24,2%, 55 in meno) e scendono quelli con lesioni (-9,8%) e i feriti (-11,6%). A due mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, voluto dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini, il bilancio non può che confermarsi positivo – I dati ci dicono ancora una volta che quella intrapresa è la direzione giusta – si apprende dal portale web ufficiale. Un grande ringraziamento va alle forze dell’ordine che con la loro attività di controllo e prevenzione garantiscono ogni giorno h24 la nostra sicurezza”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “Complessivamente sono state 621.938 le pattuglie impiegate nei controlli; 249.589 le violazioni contestate mentre i cellulari alla guida sono risultati essere la prima causa di ritiro della patente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo, come già detto tante volte, è ridurre le stragi sulle strade e anche gli ultimi dati rappresentano un importante passo in avanti”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

