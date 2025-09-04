Emiciclo. Nuovo stabilimento Cucinelli a Penne, Sospiri: Opportunità importante per le maestranze locali

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Penne, 4 settembre – “Con grande piacere abbiamo partecipato all’inaugurazione del nuovo opificio aperto dall’azienda Brunello Cucinelli a Penne perché si tratta di un avvenimento estremamente importante per la città di Penne, la provincia di Pescara e per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Riteniamo di aver fatto la nostra parte sia come Comune sia come Regione in particolare attraverso strumento Zes, arrivato in Abruzzo prima che nel resto del Mezzogiorno, che ha favorito questi investimenti – precisa la nota online. Inoltre, c’è la grande soddisfazione di vedere le grandi maestranze che a Penne si sono formate nella lunga storia della sartoria dei capi spalla italiani trovare una ulteriore possibilità di affermare queste capacità ineguagliabili”. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che nel pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione del nuovo stabilimento dell’azienda Brunello Cucinelli a Penne – si apprende dalla nota stampa.

