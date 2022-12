Emiciclo. Quaglieri auspica responsabilità e buon senso

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il capogruppo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sanità, Mario Quaglieri, rivolge un invito a lavorare con senso di responsabilità affinché la sessione di Bilancio, in corso a Palazzo dell’Emiciclo, si svolga serenamente e soprattutto sia efficace – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Mettiamo da parte le polemiche strumentali – afferma Quaglieri – e impegniamoci per portare a termine l’iter di approvazione dei documenti contabili rispettando le scadenze in modo da fornire alla nostra Regione lo strumento fondamentale per affrontare le attività e gli obiettivi da raggiungere per il prossimo futuro – riporta testualmente l’articolo online. Ben vengano le osservazioni e le critiche costruttive ma si proceda sempre con correttezza – conclude il capogruppo di FdI – e buon senso così come abbiamo fatto in questi anni”. (com/red)

