Emiciclo. Quaglieri: messaggio chiaro su cibo sintetico

– “La Commissione Agricoltura del Consiglio regionale dell’Abruzzo, nel corso della seduta di ieri, ha espresso parere positivo, unanime, alla Risoluzione, presentata dai Consiglieri Di Matteo e D’Incecco, che prevede pieno sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione sui rischi del cibo sintetico – Il documento impegna il Presidente della Giunta e l’Esecutivo regionale ad adottare, nel rispetto delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo, a tal fine, specifiche direttive ai competenti uffici e servizi della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, si sollecita la trasmissione della deliberazione al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, nonché ad adottare tutti i provvedimenti utili a fornire i necessari seguiti di competenza al Governo italiano nel contrasto alla diffusione del sistema di etichettatura Nutriscore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La posizione della nostra Regione è chiara, come già dimostrato anche dall’iniziativa del deputato Testa che ha sottoscritto il documento di Coldiretti, così come è chiaro l’intento del Governo nazionale che si adopererà per impedire ogni tentativo di stravolgimento degli stili di vita alimentare degli italiani”. Lo rende noto il presidente della Commissione Sanità e rappresentante di FdI Mario Quaglieri – (com/red)

