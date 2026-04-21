Emiciclo. Qualità architettonica, installazione chioschi ed energia: via libera alle proposte di Campitelli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 18:03- Durante la seduta odierna del Consiglio regionale sono state approvate due proposte di legge presentate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, delegato regionale all’Urbanistica ed Energia: una sulla qualità architettonica, l’altra sul recepimento del nuovo decreto-legge in materia di aree idonee – Sulla qualità architettonica, il provvedimento è stato approvato con larga maggioranza, registrando la sola astensione di D’Amico, Monaco e Taglieri – Campitelli sottolinea: “Questa norma riconosce l’elevato valore sociale e culturale dell’architettura come espressione artistica essenziale per il benessere e il miglioramento dello stile di vita – viene evidenziato sul sito web. La qualità della vita passa anche attraverso la qualità del costruito e, dunque, del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. All’interno della proposta di legge – precisa – è presente anche uno specifico articolo per consentire la realizzazione dei chioschi sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, definito come strumento legislativo immediato e snello, utile a consentire l’ubicazione di piccoli chioschi, fino a 60 mq, realizzati con materiali compatibili con l’ambiente per non inquinare il paesaggio – riporta testualmente l’articolo online. Questo strumento – commenta Campitelli – supera i ‘no’ a priori per favorire la destagionalizzazione e guardare ad un turismo tutto l’anno per sviluppare ancora di più il territorio in termini di investimenti, turismo ed economia – si legge sul sito web ufficiale. Poiché il vero nemico è l’immobilismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora la parola passa ai singoli Comuni interessati, unici titolari della pianificazione territoriale”. Sul secondo progetto di legge, approvato a maggioranza dall’emiciclo, Campitelli afferma: “La nostra Regione è la prima in Italia, a statuto ordinario, ad aver legiferato in materia di individuazione delle aree idonee, compiendo un passo importante verso la pianificazione energetica del futuro – recita il testo pubblicato online. Quello di oggi è un intervento tecnico necessario per recepire il D.L. 175/25, ma anche una scelta strategica che introduce un quadro normativo chiaro e definito – Perché superiamo il concetto di aree ‘non idonee’ e introduciamo una classificazione più moderna ed efficace: aree idonee, caratterizzate da procedure autorizzative semplificate; aree ordinarie, soggette a iter standard; e aree interdette, dove non sarà possibile realizzare interventi – precisa il comunicato. L’obiettivo – sottolinea il Consigliere – è guardare al futuro, trovando un equilibrio tra le esigenze della collettività, lo sviluppo delle attività umane e la necessità di creare nuove opportunità di lavoro, promuovendo al contempo un modello energetico sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Particolare attenzione – conclude Campitelli – è rivolta alla tutela delle nostre risorse ambientali, sia naturalistiche sia agricole, che rappresentano un patrimonio fondamentale da preservare e valorizzare”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it