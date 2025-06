Emiciclo. Quarto Lotto Teramo-Mare, Mannetti: massima attenzione per la sicurezza del fiume Tordino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La Teramo-Mare è un’opera strategica per il collegamento tra l’entroterra e la costa, ma deve necessariamente tener conto delle nuove condizioni di rischio idraulico del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiediamo in particolare massima attenzione per la sicurezza del fiume Tordino”. È quanto afferma Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega e responsabile del Dipartimento Regionale Infrastrutture del partito, dopo la seduta di ieri della Commissione consiliare Vigilanza, nel corso della quale sono stati ascoltati tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del IV lotto della Teramo-Mare – si apprende dalla nota stampa. “Il fiume Tordino – sottoline Mannetti – necessita di un intervento prioritario di messa in sicurezza, fondamentale per garantire la salvaguardia idraulica e ambientale dell’area, oltre che la tutela dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Come Lega siamo favorevoli alla realizzazione dell’opera, ma richiamiamo tutti gli enti coinvolti ad una rivisitazione attenta del progetto e a un confronto trasparente con il territorio e con le realtà economiche locali – precisa la nota online. Le infrastrutture devono rappresentare progresso e non diventare nuove fonti di rischio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo – conclude – la sicurezza del Tordino non può essere né trascurata né rinviata – si apprende dal portale web ufficiale. È un tema che continueremo a seguire con la massima attenzione”. La nota, come segnalato dalla consigliera Mannetti, è stata condivisa con Luigi Felicioni, responsabile della Lega Roseto, che “segue da mesi la questione, ascoltando le istanze provenienti dal territorio in stretto raccordo con il Dipartimento”. (com/red)

