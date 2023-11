Emiciclo, Santangelo accoglie rappresentanti Cram

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio e consigliere CRAM, ha dato il benvenuto ai rappresentanti del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo, giunti in Abruzzo per l’assemblea annuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I delegati, arrivati a L’Aquila nella serata di ieri, sono stati accolti da Santangelo in un Emiciclo tricolore per celebrare il loro arrivo – recita il testo pubblicato online. “Siamo onorati di ospitare questa assemblea annuale dei membri del CRAM qui a L’Aquila” ha affermato il Vicepresidente, che ha sottolineato: “Questo incontro è un’importante occasione per rafforzare i legami tra le comunità degli emigrati all’estero e la nostra amata regione – Vogliamo condividere idee e progetti che promuovano la cooperazione, lo sviluppo di relazioni durature e lo scambio di esperienze culturali e umane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assemblea annuale del CRAM è un’opportunità unica per rafforzare la collaborazione e la crescita delle relazioni tra l’Abruzzo e le nostre comunità all’estero” La riunione vedrà la partecipazione di 22 delegati provenienti da tutto il mondo che resteranno a L’Aquila fino a venerdì 3 novembre per poi spostarsi a Chieti dove sabato 4 novembre si concluderanno le giornate del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it