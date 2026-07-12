Emirati arabi uniti: tensioni Usa-Iran nello Golfo Persico

La notizia degli ultimi eventi negli Emirati Arabi Uniti ha catturato l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli scontri tra Usa e Iran nello Stretto di Hormuz hanno scosso la regione, con Teheran che ha chiuso lo stretto e colpito navi mercantili, provocando una risposta americana su diversi obiettivi strategici.

Le tensioni si sono acuite con l’attacco della marina iraniana e la presa forzata del controllo dello Stretto da parte di Teheran, seguiti dai raid Usa e dai missili lanciati contro una base americana in Giordania. La situazione resta delicata e in evoluzione, con entrambe le parti che sembrano schierate per un confronto sempre più serrato.

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