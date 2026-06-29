Emma Raducanu: pericolo infortunio prima di Wimbledon

La giovane tennista Emma Raducanu è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del suo stato di salute che tiene col fiato sospeso i suoi tifosi. L’ultimo aggiornamento feed ha rivelato che un problema ortopedico potrebbe compromettere la sua partecipazione a Wimbledon. Alcuni spunti fanno riferimento a dubbi sulle sue condizioni fisiche, con voci che parlano addirittura di una possibile frattura da stress.

Nonostante il traffico online intorno a questo tema sia molto elevato e le speculazioni siano molte, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla situazione di Raducanu. La giovane campionessa britannica, reduce da successi importanti, potrebbe dover rinunciare al prestigioso torneo londinese a causa di questo infortunio.

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