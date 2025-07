Energia, Campitelli: Chi dice sempre no danneggia ambiente, lavoro ed economia

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Assistiamo ormai da tempo a una forma di opposizione ideologica nell’affrontare temi cruciali che richiederebbero invece la massima razionalità. Troppo spesso chi critica non si assume mai la responsabilità di proporre soluzioni – aggiunge la nota pubblicata. È un ‘no’ pregiudiziale a tutto: no al nucleare, no all’eolico, no al fotovoltaico, no all’idroelettrico, no alla bioenergia – Ma poi, paradossalmente, si alza la voce quando le aziende chiudono, delocalizzano, tagliano il personale o perdono commesse strategiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per evitare tutto questo, ho sottoscritto con ARAP un progetto da 25 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di idrogeno verde nell’ex Cotir di Vasto, a favore delle imprese e del mondo produttivo, per aumentare la loro competitività e abbattere i costi fissi dell’energia – si legge sul sito web ufficiale. Per questo credo che su temi così sensibili e delicati serva un minimo di coerenza: non si può essere contrari a ogni forma di produzione energetica pulita e poi lamentarsi delle conseguenze economiche e occupazionali – precisa il comunicato. Ricordo benissimo alcune critiche puerili e infondate alla legge sulle aree idonee – si apprende dalla nota stampa. Come Regione Abruzzo abbiamo il dovere di guardare avanti e di sostenere tutte le filiere dell’energia pulita e sostenibile, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza energetica e del rilancio industriale – si apprende dalla nota stampa. Chi critica e ostacola tutto per partito preso deve decidere da che parte stare: dalla parte della critica sterile e ideologica o da quella delle soluzioni concrete, della responsabilità verso il territorio, del sostegno al tessuto produttivo, al lavoro e quindi anche all’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chi vuole davvero proteggere l’Abruzzo e costruire una reale autonomia energetica non può limitarsi a dire ‘no’. Deve avere il coraggio di dire ‘sì’ alle opportunità compatibili, all’innovazione, alla sicurezza energetica e a uno sviluppo sostenibile che non resti solo sulla carta – si apprende dal portale web ufficiale. Basta con le chiacchiere: la Regione ha bisogno di scelte chiare, di visione e soprattutto di serietà”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it