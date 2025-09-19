Energia, Campitelli: Scelte responsabili per lo sviluppo dell’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi la nostra regione inizia a raccogliere i frutti di un lavoro radicato nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Il tema energetico, negli ultimi sette anni, è stato centrale nelle politiche regionali per il forte impatto che ricopre nello sviluppo del sistema produttivo e per l’aumento dei costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Da quando ho l’onere della gestione della materia in Abruzzo, ho sempre orientato l’azione governativa su due obiettivi fondamentali: sviluppare il tessuto produttivo regionale, favorendo le attività che generano ricchezza, e tutelare le famiglie e l’occupazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La legge sulle aree idonee va proprio in questa direzione: contrastare il caro energia – si legge sul sito web ufficiale. Così come l’idrogeno verde, che attraverso l’elettrolisi non solo produce energia pulita ma offre nuove opportunità alle aziende, evitando la delocalizzazione – si apprende dalla nota stampa. In ordine temporale, si aggiunge il nuovo progetto presentato per l’estrazione del gas nel territorio del Comune di Bomba – si apprende dal portale web ufficiale. Il giudizio positivo del MASE (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) rappresenterebbe, secondo le motivazioni prodotte, il superamento del ‘principio di precauzione’ richiamato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 2015, che aveva bocciato il precedente progetto per il rischio di subsidenza e la stabilità della diga del lago – aggiunge testualmente l’articolo online. Parliamo di un progetto nuovo, diverso dai precedenti, che secondo il MASE risponde ai requisiti richiesti e fugherebbe ogni dubbio legato alla sicurezza delle persone e dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. Da amministratore, ritengo doveroso mantenere un approccio razionale, con grande senso di responsabilità e rispetto verso le Istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Le condizioni imprescindibili sono: tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente con compensazioni per le comunità coinvolte, vantaggi concreti per famiglie e imprese, garanzie occupazionali e compatibilità con lo sviluppo socio-economico del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo intendo organizzare un tavolo permanente di confronto tra Regione, unico ente titolato a farlo, e l’azienda titolare del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Tematiche di rilievo nazionale come questa vanno affrontate con responsabilità, confronto e razionalità, senza ideologie – si apprende dalla nota stampa. È proprio l’ideologia che negli anni ha allontanato le soluzioni, rendendoci dipendenti da altri Paesi per l’approvvigionamento delle materie prime, con gravi conseguenze, soprattutto sulla sicurezza della nostra Nazione – Le scelte vanno compiute nella massima trasparenza, nell’interesse degli abruzzesi e del nostro amato territorio”. Così, Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia – (com/red)

