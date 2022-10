Energia, centrosinistra incontra parti sociali

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Di sostegni a famiglie e imprese per il caro energia abbiamo parlato con i sindacati in un incontro tenuto in Regione, tema che dovrebbe essere la priorità anche del presidente Marsilio e della classe dirigente, forse troppo distratti dalle future elezioni regionali e da giochi di potere che agli abruzzesi non porteranno nulla”, così i gruppi di centrosinistra in Consiglio regionale Pd, Legnini presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con le parti sociali abbiamo avuto in questi mesi un contatto costante, fatto di confronto e soprattutto ascolto”. E’ quanto riferiscono i consiglieri Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Americo Di Benedetto e Marianna Scoccia che spiegano: “Riteniamo che il presente della comunità, fatta di cittadini e attività che non sanno come andare avanti, sia più importante di una legge elettorale scritta da uno solo e condivisa soltanto dopo averla firmata come proposta – si apprende dal portale web ufficiale. Marsilio abbia il coraggio di accogliere suggerimenti buoni che vanno in questo senso, i nostri erano realizzabili subito, perché provvisti di copertura, ma il centrodestra li ha bocciati solo perché arrivavano dall’opposizione – si apprende dalla nota stampa. Chiedevamo la nascita di un fondo da cui attingere incentivi a fondo perduto o fondo rotativo di finanza agevolata per le imprese, per ridurre i consumi energetici, agevolare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza – si legge sul sito web ufficiale. Per le famiglie, chiedevamo strumenti di sostegno, specie per quelle delle aree interne, su cui peseranno maggiormente gli aumenti – aggiunge la nota pubblicata. Altre regioni italiane si sono attivate per tempo con sostegni e supporti di vario genere: la Puglia erogherà risorse a famiglie e imprese; in Lombardia si è chiesto che la destinazione degli extraprofitti delle grandi imprese produttrici di energia siano destinate integralmente a una misura regionale di sostegno – riporta testualmente l’articolo online. In Emilia Romagna si sta istituendo un Fondo Energia con finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista – si legge sul sito web ufficiale. In Campania è al varo un piano da 400 milioni per coprire l’aumento dei costi energetici alle imprese che scelgono impianti a energia rinnovabile e bonus alle famiglie per le bollette – si apprende dalla nota stampa. In Val d’Aosta ci sono 8 milioni per le imprese e 4 per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro e in Friuli Venezia Giulia si stanno varando misure di supporto al sistema produttivo della regione – In Abruzzo, invece, nulla – La maggioranza di centrodestra e il presidente Marsilio pensano al voto che ci sarà fra un anno e mezzo: è fuori tempo e fuori luogo parlare di una ipotetica legge elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’Abruzzo che domani voterà, oggi c’è una comunità a cui dare risposte, un presidente davvero legato alla sua regione si occupa di questo”. (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.