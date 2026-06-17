Eni e l’economia circolare a Ravenna

In queste ore, il tema Eni è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2026 alle 10:40. A Ravenna è partito il progetto del Comparto Ambientale di Eni e Hera, che segna una svolta importante nella gestione dei rifiuti speciali e nell’ottica di un’economia circolare. Le parole di Iacono sottolineano l’importanza di questa infrastruttura per il futuro del Paese. La rinascita di un sito contaminato diventa un simbolo di sostenibilità e innovazione. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.