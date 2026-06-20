Enrico Mentana ospite d’onore alla chiusura del Macondo Festival a Francavilla al Mare

Enrico Mentana partecipa alla festa del Fatto Quotidiano nell’ambito della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca), 02 settembre 2018. ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE 21-giugno-mac-f.doc

Enrico Mentana tra gli ospiti della decima edizione del Macondo Festival a Francavilla al Mare

Si avvia verso la conclusione la decima edizione del Macondo Festival, la prestigiosa manifestazione culturale organizzata dalla Scuola Macondo di Pescara in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Luisa Russo, conferma la vocazione della città quale polo d’attrazione letterario e artistico di rilievo nazionale, con un sostegno attivo anche da parte dall’assessora alla cultura Cristina Rapino.

Il festival, diretto da Peppe Millanta con la collaborazione di Elisa Quinto e Sara Caramanico per la Scuola Macondo, ha registrato un grande successo di pubblico premiando il lavoro svolto dagli organizzatori.

La giornata conclusiva del festival, in programma per domenica 21 giugno, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili distribuiti nei luoghi più suggestivi della città. Il programma letterario propone una serie di incontri con autori di fama e giornalisti di spicco.

Alle ore 22:00 è previsto uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione, con il talk del noto giornalista Enrico Mentana dal titolo “Il tempo della notizia”, che vedrà la partecipazione sul palco di Francesco De Marco e Claudio Guerrini.

Il gran finale del festival, che si svolge con il patrocinio della Regione Abruzzo, è previsto alle ore 23:00 sul Pontile con un suggestivo reading musicale dal titolo “La poesia non è morta ma non sono stato io”, a cura della direzione artistica di Peppe Millanta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direzionemacondofestival@gmail.com o chiamare il numero 370 3525381. Per avere tutti i dettagli del festival è possibile consultare il sito www.macondofestival.it.