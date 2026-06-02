Enrico mentana: polemiche su La7

Enrico Mentana è al centro delle polemiche nelle ultime ore, con le sue dichiarazioni su La7 che stanno facendo discutere. Secondo il giornalista, il canale televisivo sarebbe schierato in maniera netta contro alcune figure politiche di rilievo. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, con Urbano Cairo che ha replicato alle accuse. Al Festival della tv di Dogliani, Mentana e Pantani hanno chiuso l’evento in grande stile, attirando l’attenzione del pubblico. La notizia è molto ricercata online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca, suggerendo un forte interesse da parte del pubblico. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online.