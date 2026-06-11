Enrico nigiotti: il cantante festeggia 38 anni

In queste ore, Enrico Nigiotti è al centro dell’attenzione online, con l’annuncio del suo compleanno: il cantante festeggia 38 anni. Tra le ultime notizie, spicca l’addio di Elena D’Amario ad Amici, i gemelli, e il consiglio di Maria De Filippi. Inoltre, sembra che Nigiotti abbia detto no alle nozze. La sua carriera artistica continua a riscuotere successo, ipnotizzando sia la platea che la pioggia durante le sue esibizioni. Per saperne di più su Enrico Nigiotti e sulle ultime novità, è possibile approfondire online, dove il tema è in cima ai top trend sui motori di ricerca.

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