Enrico Ruggeri: controversie a Codogno per il concerto

Enrico Ruggeri è al centro delle polemiche a Codogno, dove si è esibito di recente. Le critiche del Pd sulle presunte posizioni ‘no-vax’ del cantautore hanno scatenato un dibattito acceso. Ruggeri ha risposto alle accuse sottolineando il suo impegno sul palco e difendendo la natura del suo spettacolo. Il sindaco ha chiarito che si trattava di uno show e non di un dibattito politico.

L’artista ha dichiarato che non è abituato a fare comizi durante i concerti, ma a dedicarsi interamente alla musica. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il clima generale, definendo l’atmosfera ‘preoccupante’ e facendo riferimento anche a presunte forme di censura.

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