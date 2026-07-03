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Enzo Miccio torna a Domenica In con Mara Venier

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In queste ore, un tema molto ricercato online e in cima ai top trend sui motori di ricerca è il ritorno di Enzo Miccio a Domenica In insieme a Mara Venier. L’ultimo aggiornamento feed conferma che il noto wedding planner si prepara per un nuovo programma televisivo in Rai, suscitando curiosità sul suo futuro in TV. La presenza di Miccio accanto a Venier promette novità per il format di Domenica In, che vedrà la coppia affiancata anche da Cerno, mentre Teo Mammucari non farà più parte del cast. Un ritorno che sta generando grande interesse e dibattito sul web, invitando gli appassionati a approfondire online per ulteriori aggiornamenti.

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