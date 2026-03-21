Equinozio di primavera: significato e leggende

In queste ore, il significato dell’equinozio di primavera è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si discute se il primo giorno di primavera cada il 20 o il 21 marzo, mentre leggende antiche raccontano storie legate a questa transizione di stagione. L’equinozio di primavera segna l’inizio della stagione più attesa dell’anno, caratterizzata dal risveglio della natura e dal rinnovamento della vita vegetale. Questo evento astronomico assume un significato simbolico di rinascita e speranza in molte culture e tradizioni. Approfondimenti sul web possono svelare ulteriori curiosità e dettagli legati a questa affascinante transizione stagionale.