Equinozio primavera 2026: l’atteso momento

In queste ore il tema dell’equinozio di primavera 2026 è molto ricercato online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Si tratta di un doppio weekend di cambiamenti che porta con sé l’arrivo della primavera e il cambio all’ora legale.

L’equinozio di primavera è un momento particolare dell’anno, in cui la durata del giorno e della notte sono pressoché uguali. Quest’anno, contrariamente alla convinzione comune, non cadrà il 21 marzo ma già oggi, 19 marzo, fenomeno che non accadeva dal 2102.

Un evento insolito legato a questo equinozio riguarda Genova e il Sud Sudan, che condivideranno lo stesso cielo in un’iniziativa solidale presso l’osservatorio astronomico.

Questo momento celebra il rinnovarsi della natura e il risveglio della vita dopo il rigido inverno, portando con sé speranza e nuova energia per i mesi a venire. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online.