In queste ore, il tema in tendenza online riguarda l’equipe spagnola, che dopo aver sconfitto la Francia in semifinale ha raggiunto la straordinaria sequenza di 38 partite senza sconfitte, ampliando così la sua serie storica. Il giocatore Porro si è mostrato entusiasta dopo essere stato il protagonista della semifinale, dichiarando di vivere un momento da sogno. Le probabilità di vittoria della Spagna in finale sono attualmente valutate al 57,1%, rendendola la favorita per il titolo di Coppa del Mondo 2026.

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