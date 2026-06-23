Eroe di Metaponto salva donna e figlio nel mare

La gazzetta del mezzogiorno riporta la storia di Daniele, un giovane di 16 anni residente ad Altamura, che ha compiuto un gesto di grande coraggio a Metaponto. Mentre si trovava al mare, Daniele ha visto una donna e suo figlio in difficoltà nell’acqua e senza esitazione si è tuffato per salvarli.

Pur essendo considerato un eroe da molti, Daniele ha dichiarato con semplicità di non ritenersi tale, sottolineando la sua umiltà di fronte all’evento. Il giovane ha espresso il desiderio di rivedere la donna e il bambino che ha aiutato, dimostrando un grande spirito altruista e umanitario.

La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’episodio ha suscitato emozione e ammirazione nel pubblico, che ha apprezzato l’atteggiamento coraggioso e altruista di Daniele.

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