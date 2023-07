Erosione Vignola Marcovecchio: bene lavoro regione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Esprimo soddisfazione per l’affidamento dell’incarico per la progettazione e direzione dei lavori per l’intervento di difesa dalla erosione costiera in località Vignola – si legge sul sito web ufficiale. Grazie allo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro da parte della Regione Abruzzo, abbiamo cercato di dare una risposta concreta e tempestiva al territorio attraverso interventi infrastrutturali fondamentali per contrastare il rischio idrogeologico in Abruzzo, un tema complesso e reso più urgente dai cambiamenti climatici in corso – riporta testualmente l’articolo online. ” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio – riporta testualmente l’articolo online. “La bellezza di Vasto e del suo paesaggio costiero rappresentano una risorsa inestimabile e per questo vanno tutelati – aggiunge la nota pubblicata. Ora, con l’avvio di questo cantiere, il programma complessivo degli interventi potrà contare così su un determinante stadio di avanzamento – riporta testualmente l’articolo online. ” (com/red)

