Ersu Palermo: fondi per borse di studio garantite

La notizia di stanziamenti per borse di studio in Sicilia ha scatenato grande interesse online, posizionando ‘ersu palermo’ in cima ai trend di ricerca. Gli Ersu assicurano copertura totale per migliaia di studenti entro il 30 aprile, con fondi significativi a disposizione. L’impegno dell’Università è chiaro: 100% delle domande soddisfatte, 49,5 milioni stanziati. Il presidente dell’Ersu Palermo sottolinea l’importanza di questi sostegni per contrastare la fuga degli studenti, garantendo opportunità di studio e alloggio.

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