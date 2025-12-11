Esame avvocato 2025, guida a prove e voti

L’esame di abilitazione forense 2025 rappresenta una tappa decisiva per praticanti e aspiranti avvocati. La sessione prevede una prova scritta unica e una prova orale articolata in più fasi, con criteri di valutazione dettagliati fissati a livello nazionale per garantire uniformità tra le diverse Corti d’appello.

Requisiti di accesso e domanda

Per essere ammessi all’esame è richiesto il completamento della pratica forense, svolta per il periodo minimo previsto presso uno studio legale o un ufficio legale abilitato. Restano validi i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di cause di incompatibilità.

La domanda di partecipazione alla sessione 2025 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero della giustizia, entro i termini fissati dal bando. Per accedere alla procedura sono necessarie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) e un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni ufficiali.

Come funziona la prova scritta

La prova scritta dell’esame avvocato 2025 consiste nella redazione di un unico atto giudiziario, sulla base di un caso concreto dettato dal presidente della commissione. Il candidato deve scegliere la materia tra:

diritto civile ;

; diritto penale ;

; diritto amministrativo.

Dalla dettatura del tema vengono assegnate sette ore di tempo per la stesura dell’elaborato. È consentito l’uso dei soli testi di legge non commentati e non annotati con giurisprudenza o dottrina, secondo quanto previsto dal bando e dalle istruzioni ministeriali.

L’atto deve essere impostato in maniera ordinata: inquadramento del caso, individuazione delle norme rilevanti, ricostruzione del ragionamento giuridico e conclusioni coerenti. È importante mantenere una struttura chiara e un linguaggio giuridico preciso, evitando ripetizioni e digressioni non necessarie.

I criteri di valutazione della prova scritta

Per la sessione 2025 sono stati ribaditi criteri di correzione puntuali, che le sottocommissioni devono applicare in modo uniforme. Tra i profili presi in considerazione nella valutazione degli elaborati rientrano in particolare:

correttezza formale e linguistica : grammatica, sintassi, ortografia e padronanza del lessico giuridico;

: grammatica, sintassi, ortografia e padronanza del lessico giuridico; chiarezza espositiva e logica del ragionamento : ordine nell’esposizione, coerenza del percorso argomentativo, capacità di arrivare a conclusioni motivate;

: ordine nell’esposizione, coerenza del percorso argomentativo, capacità di arrivare a conclusioni motivate; capacità di risolvere il caso : idoneità dell’atto a dare una risposta concreta alla questione giuridica proposta, con una linea difensiva o argomentativa sostenibile;

: idoneità dell’atto a dare una risposta concreta alla questione giuridica proposta, con una linea difensiva o argomentativa sostenibile; richiamo corretto delle norme : individuazione e utilizzo appropriato delle disposizioni di diritto sostanziale e processuale coinvolte nel caso;

: individuazione e utilizzo appropriato delle disposizioni di diritto sostanziale e processuale coinvolte nel caso; uso consapevole della giurisprudenza , quando richiamata tramite massime contenute nei codici ammessi, in modo essenziale e pertinente;

, quando richiamata tramite massime contenute nei codici ammessi, in modo essenziale e pertinente; completezza e pertinenza : capacità di trattare i profili realmente rilevanti evitando divagazioni e riferimenti superflui;

: capacità di trattare i profili realmente rilevanti evitando divagazioni e riferimenti superflui; eventuali profili interdisciplinari : collegamento, quando necessario, tra diverse branche del diritto (ad esempio tra civile e commerciale o tra penale e processuale penale);

: collegamento, quando necessario, tra diverse branche del diritto (ad esempio tra civile e commerciale o tra penale e processuale penale); impostazione metodologica : capacità di strutturare l’elaborato in modo ordinato, con una chiara scansione di fatti, questioni giuridiche e soluzioni;

: capacità di strutturare l’elaborato in modo ordinato, con una chiara scansione di fatti, questioni giuridiche e soluzioni; adeguata sintesi: equilibrio tra completezza e brevità, evitando sia l’eccessiva prolissità sia lacune su punti essenziali.

La valutazione della prova scritta è affidata a una sottocommissione composta da tre membri. Ciascun componente può attribuire fino a dieci punti, per un massimo complessivo di 30 punti. La prova si considera superata con un punteggio non inferiore a 18/30; solo in questo caso il candidato viene ammesso alla fase orale dell’esame.

La prova orale in tre fasi

La prova orale, pubblica, viene fissata non prima di un certo intervallo dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Si articola in tre momenti distinti:

discussione di un caso pratico in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale o amministrativo, con l’obiettivo di verificare la capacità di inquadrare e risolvere una questione concreta;

in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale o amministrativo, con l’obiettivo di verificare la capacità di inquadrare e risolvere una questione concreta; trattazione di brevi questioni giuridiche su tre materie, tra cui almeno una di diritto processuale (ad esempio procedura civile o procedura penale), selezionate dal candidato tra quelle indicate nel bando;

su tre materie, tra cui almeno una di diritto processuale (ad esempio procedura civile o procedura penale), selezionate dal candidato tra quelle indicate nel bando; verifica dell’ordinamento forense e dei doveri professionali dell’avvocato, con particolare attenzione a deontologia, responsabilità e organizzazione della professione.

Anche per l’orale la valutazione è affidata a tre commissari, che possono attribuire fino a dieci punti ciascuno. Per essere dichiarato idoneo è necessario conseguire almeno 18 punti per ciascuna delle materie valutate, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

Come prepararsi in modo mirato

La conoscenza dei criteri di valutazione aiuta a impostare una preparazione più efficace. Per la prova scritta è fondamentale:

allenarsi alla redazione di atti completi in sette ore, simulando le condizioni d’esame;

curare la forma scritta, rileggendo con attenzione per eliminare errori e migliorare la scorrevolezza del testo;

ripassare le principali questioni di diritto sostanziale e processuale nelle tre materie ammesse, con attenzione alle ricadute pratiche;

abituarsi a selezionare solo le norme e gli argomenti davvero rilevanti per il caso.

Per l’orale, oltre allo studio sistematico delle materie scelte, è utile esercitarsi nell’esposizione orale di casi e questioni brevi, simulando la dinamica del colloquio davanti a una commissione. Una preparazione equilibrata, attenta sia ai contenuti sia al metodo, aumenta le possibilità di affrontare con maggiore consapevolezza una prova che segna l’ingresso nella professione forense.