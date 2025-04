Escursione per Bambini al Rifugio Barrasso: Un’Avventura Gratuita il 1° Maggio 2025

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Le associazioni locali “Amici del Barrasso”, “Pesca Sportiva Caramanico” e “Arci Pesca Fisa Vigilanza Ittica Ambientale” organizzano un’entusiasmante escursione dedicata ai bambini al Rifugio Barrasso giovedì 1° Maggio 2025 con partenza da Caramanico Terme (PE) – Contrada S. Nicolao – riporta testualmente l’articolo online. Questa attività gratuita per tutti offre un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata all’aria aperta e scoprire le bellezze del territorio italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma della giornata prevede: Ore 9.00: Ritrovo presso il Bar Ristorante da Rondinella a San Nicolao per il ritiro del pranzo al sacco offerto dall’organizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ottimizzazione delle auto e partenza per il Guado Sant’Antonio – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire, partenza dell’escursione per il Rifugio Barrasso, situato a 1542 metri sul livello del mare – L’attività è adatta a bambini dai 7 anni in su, accompagnati da un genitore – Ore 11.30 circa: Arrivo al Rifugio per il pranzo – riporta testualmente l’articolo online. Nel primo pomeriggio è previsto il rientro a San Nicolao – recita il testo pubblicato online. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Pino al numero 338 1867876. Non perdete questa fantastica opportunità di far vivere ai vostri bambini una giornata di divertimento e scoperta nella splendida cornice del Rifugio Barrasso!

