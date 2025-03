Escursioni con le ciaspole nel Parco Nazionale d’Abruzzo

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è pronto a regalare emozioni uniche agli amanti della natura e delle attività all’aria aperta – viene evidenziato sul sito web. Nel mese di marzo 2025, il parco organizza una serie di escursioni con le ciaspole, ideali per esplorare i suoi paesaggi innevati in modo sostenibile e coinvolgente – si apprende dalla nota stampa. Tra le proposte in programma, segnaliamo alcune delle più suggestive: Da Passo Godi a Ferroio di Scanno: un percorso immerso nella quiete dei boschi innevati, ideale per i principianti e gli appassionati – precisa il comunicato. A passo lento, nel cuore dell’inverno: un’escursione pensata per chi desidera vivere la montagna in tutta calma, godendo del silenzio e della bellezza naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ciaspolata a Forca d’Acero: un itinerario adatto a tutti, con panorami mozzafiato e la possibilità di avvistare tracce della fauna locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste attività rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nella natura incontaminata, respirare aria pura e lasciarsi incantare dalla magia dell’inverno – aggiunge testualmente l’articolo online. Le escursioni, guidate da esperti del parco, sono adatte a tutti i livelli di esperienza, garantendo sicurezza e divertimento – Prenota la tua partecipazione e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile – Per informazioni dettagliate sugli itinerari, sugli orari e sulle modalità di iscrizione, visita il sito ufficiale del Parco Nazionale d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Per maggiori dettagli: https://www.parcoabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/eventi.php?utm_source

