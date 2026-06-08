Escursioni guidate WolfTour e Compagnia delle Guide tra Gran Sasso, Monti Gemelli e Laga

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Tra giugno e luglio 2026 torna il programma di escursioni firmato WolfTour Discover Abruzzo e Compagnia delle Guide Gran Sasso d’Italia, un progetto condiviso dedicato alla scoperta dei paesaggi montani abruzzesi, tra sentieri, vette, rifugi e itinerari ad anello – aggiunge testualmente l’articolo online. Le attività saranno condotte da Guide AmM e IML del Collegio Guide Alpine Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il calendario propone sette appuntamenti domenicali, con percorsi di livello E ed EE, pensati per vivere alcune delle aree più suggestive dell’Appennino: dal Gran Sasso ai Monti Gemelli, fino ai Monti della Laga – si apprende dal portale web ufficiale. Si parte domenica 7 giugno 2026 con l’Anello Pietracamela – Prati di Tivo, nel territorio del Gran Sasso, escursione di livello E. Lo stesso itinerario tornerà anche domenica 19 luglio 2026, a chiusura del programma – si apprende dal portale web ufficiale. Domenica 14 giugno 2026 sarà la volta dell’Anello di Monte Girella, sui Monti Gemelli, con difficoltà E. Domenica 21 giugno 2026 il programma salirà invece sui Monti della Laga con Monte Gorzano per le 100 fonti, itinerario di livello EE. Il mese di giugno si chiuderà domenica 28 giugno 2026 con l’escursione al Rifugio Franchetti con pranzo, nel cuore del Gran Sasso, percorso di livello EE. A luglio sono previsti altri due appuntamenti: domenica 5 luglio 2026 con Monte Camicia, nel Gran Sasso Orientale, livello EE, e domenica 12 luglio 2026 con l’Anello di Campo Pericoli, sempre sul Gran Sasso, livello E. Il calendario e gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo – aggiunge testualmente l’articolo online. Date: 7, 14, 21 e 28 giugno; 5, 12 e 19 luglio 2026 Luoghi: Gran Sasso, Monti Gemelli, Monti della Laga Itinerari: Pietracamela – Prati di Tivo, Monte Girella, Monte Gorzano, Rifugio Franchetti, Monte Camicia, Campo Pericoli Livelli: E / EE Info: WhatsApp 085 8278444

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it