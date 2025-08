Estate 2025 alla Torre del Cerrano: tra natura, mare e cultura

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Un’estate da vivere tra onde, pineta e storia: la splendida cornice dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, tra Silvi e Pineto, propone un ricco programma di eventi per tutta la stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire da giugno 2025, ogni giorno sarà possibile partecipare a numerose attività pensate per adulti e bambini: Visite guidate alla Torre e al Museo del Mare (ore 17:00 e 18:00) Snorkeling tra i resti dell’antico porto (ogni venerdì ore 08:00) Passeggiate naturalistiche tra pineta e mare (ogni mercoledì ore 18:00) Dolphin watching in barca da Portorose (ogni giorno in più orari) Yoga in pineta il lunedì e giovedì mattina e il mercoledì sera Laboratori didattici per bambini (ogni lunedì ore 18:00) Aperitivi culturali con visita guidata (ogni venerdì di luglio e agosto ore 18:00) Concerti all’alba ogni domenica dal 6 luglio sulla terrazza della Torre Completano l’offerta il Punto Ecoristoro e le video-proiezioni dedicate alla biodiversità dell’area protetta – si legge sul sito web ufficiale. La Torre del Cerrano, simbolo della costa abruzzese, diventa così un luogo vivo, da esplorare a passo lento, tra storia e ambiente, con le Guide del Cerrano sempre pronte ad accompagnare i visitatori – precisa il comunicato. Info e prenotazioni: 335 79 30 903

