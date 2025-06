Estate 2025 nell’Antico Borgo Marinaro di Silvi: musica, arte e tradizione sotto le stelle

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:L’Antico Borgo Marinaro di Silvi, uno dei gioielli dei Borghi Autentici d’Italia, si prepara a vivere un’estate indimenticabile con un ricchissimo calendario di eventi che animeranno il centro storico da giugno a settembre – si apprende dalla nota stampa. Una lunga stagione all’insegna della cultura, della musica e dell’identità locale, con la partecipazione di artisti, musicisti, scrittori e artigiani – aggiunge la nota pubblicata. Tra i principali appuntamenti da segnare in agenda: 14 giugno – Musiche itineranti folk con Camillo e gli amici del Folk 23 giugno – La Notte Magica di San Giovanni, VII edizione 6 luglio – Duo Escaloso live alla Fontana Monumentale 11-12 luglio – SanctoRum, degustazioni e atmosfere caribiche 18 luglio – Michael Jackson Tribute Show in piazza 27 luglio – Concerto all’alba con l’Orchestra del Passagallo 4 agosto – Borgo al buio: concerti a lume di candela 10 agosto – Serata danzante “Tra cielo e mare” con Piemix DJ al Belvedere nord 14 agosto – Elvis Presley Tribute Band nel 90° anniversario della nascita 22-23 agosto – Piccolo festival del peperoncino piccante Tutti i martedì, giovedì e sabato si terranno i mercatini artigianali lungo Corso Umberto I, mentre ogni mercoledì alle ore 18:00 partiranno le visite guidate gratuite da piazza Largo della Porta – Un fitto programma che celebra le radici, la creatività e la convivialità, rendendo Silvi protagonista di un’estate da vivere a passo lento, tra bellezza e autenticità.

