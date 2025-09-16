- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 16, 2025
Eventi e Cultura

Estate a Roccaraso: un ricchissimo calendario di eventi tra musica, cultura, sport e spettacolo

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Da luglio a ottobre 2025, Roccaraso (AQ) e le sue frazioni si trasformano in un grande palcoscenico all’aperto con un cartellone fitto di eventi culturali, concerti, presentazioni di libri, sport, teatro e tradizione popolare, distribuiti tra la Sala Consiliare “G. Spataro”, Piazza “G. Leone”, Pietransieri, il Palaghiaccio G. Bolino, il Pratone e altre location del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli appuntamenti più attesi: 13 agosto | Concerto di Michele Zarrillo, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Ippolito 15 agosto | Nina Zilli live in Piazza G. Leone 19 agosto | Francesco Mammola in concerto 23 agosto | Grande show di Enzo Avitabile 26 agosto | Concerto di Angelo Famao a Pietransieri Dal 23 al 30 agosto | 1° Festival Internazionale di Scacchi al Palaghiaccio 2-3 agosto | Festival degli Aquiloni – Roccaraso Vola 14 luglio – 5 settembre | Attività sportive, ludiche e percorsi sensoriali al “Pratone” Dal 3 al 25 agosto | Rassegna culturale “Il tempo e le idee”, con oltre 20 presentazioni di libri Spazio anche alle tradizioni locali, con la Festa di San Bartolomeo (25 agosto), San Vincenzo Ferreri (26 agosto), San Donato (14 settembre) e San Rocco (7 settembre), oltre a spettacoli, fiere e mercatini artigianali – precisa il comunicato. Grande rilievo alla cultura con autori di rilievo nazionale come Dacia Maraini, Pierluigi Franco, Stefano Bidetti, Wanda Marasco, Marco Altore, Gennaro Guaccio e Bruno Forte, tra gli altri – precisa il comunicato. Non mancheranno iniziative enogastronomiche come il Mangiarock Full Day (22 agosto), la Hot Dog Night, il Torneo di Burraco, laboratori musicali e una variegata offerta di tributi musicali: dagli 883 ai Nomadi, da Rino Gaetano ad Arbore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il cartellone si chiuderà il 26 ottobre con la 3ª Tappa del Mediterraneo Cross – Memorial Adelio Di Natale, in località Pizzalto –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

