Estate a Roccaraso: un ricchissimo calendario di eventi tra musica, cultura, sport e spettacolo

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Da luglio a ottobre 2025, Roccaraso (AQ) e le sue frazioni si trasformano in un grande palcoscenico all’aperto con un cartellone fitto di eventi culturali, concerti, presentazioni di libri, sport, teatro e tradizione popolare, distribuiti tra la Sala Consiliare “G. Spataro”, Piazza “G. Leone”, Pietransieri, il Palaghiaccio G. Bolino, il Pratone e altre location del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli appuntamenti più attesi: 13 agosto | Concerto di Michele Zarrillo, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Ippolito 15 agosto | Nina Zilli live in Piazza G. Leone 19 agosto | Francesco Mammola in concerto 23 agosto | Grande show di Enzo Avitabile 26 agosto | Concerto di Angelo Famao a Pietransieri Dal 23 al 30 agosto | 1° Festival Internazionale di Scacchi al Palaghiaccio 2-3 agosto | Festival degli Aquiloni – Roccaraso Vola 14 luglio – 5 settembre | Attività sportive, ludiche e percorsi sensoriali al “Pratone” Dal 3 al 25 agosto | Rassegna culturale “Il tempo e le idee”, con oltre 20 presentazioni di libri Spazio anche alle tradizioni locali, con la Festa di San Bartolomeo (25 agosto), San Vincenzo Ferreri (26 agosto), San Donato (14 settembre) e San Rocco (7 settembre), oltre a spettacoli, fiere e mercatini artigianali – precisa il comunicato. Grande rilievo alla cultura con autori di rilievo nazionale come Dacia Maraini, Pierluigi Franco, Stefano Bidetti, Wanda Marasco, Marco Altore, Gennaro Guaccio e Bruno Forte, tra gli altri – precisa il comunicato. Non mancheranno iniziative enogastronomiche come il Mangiarock Full Day (22 agosto), la Hot Dog Night, il Torneo di Burraco, laboratori musicali e una variegata offerta di tributi musicali: dagli 883 ai Nomadi, da Rino Gaetano ad Arbore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il cartellone si chiuderà il 26 ottobre con la 3ª Tappa del Mediterraneo Cross – Memorial Adelio Di Natale, in località Pizzalto –

