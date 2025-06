Estate alla scoperta della storia: visite gratuite alla Villa Rustica Le Muracche di Tortoreto

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Dal 9 giugno all’8 settembre 2025, ogni lunedì dalle 17:30 alle 20:30, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite presso la Villa Rustica Le Muracche a Tortoreto, grazie all’iniziativa promossa dal Comune e dal Gruppo Archeologico del Medio Adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione imperdibile per esplorare un autentico sito archeologico romano, immerso nel verde e nella storia – Su prenotazione, sono disponibili visite tutti i giorni per gruppi di almeno 3 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. I visitatori potranno vivere un’esperienza coinvolgente anche grazie al rendering 3D immersivo della villa, per un viaggio nel tempo ancora più realistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non solo adulti: dal 2 luglio al 27 agosto, ogni mercoledì si svolgerà un laboratorio di archeologia per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 17:30 alle 19:00, al costo di 6 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il laboratorio si attiverà con un minimo di 6 e un massimo di 12 partecipanti – precisa la nota online. Prenotazioni al numero: 329 025 4513 (entro le ore 19:00 del giorno precedente).

