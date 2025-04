“E…state all’Aquila”: centri estivi gratuiti per i giovani dell’Aquila!

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto l’avvio delle procedure per i centri estivi comunali rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado – aggiunge testualmente l’articolo online. “I centri estivi rappresentano un’opportunit? per i nostri giovani di crescere, imparare e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante,” dichiara l’Assessore Tursini – precisa la nota online. “Siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio, incluso il trasporto, completamente gratuito per le famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il servizio ? destinato ai minori dai 3 ai 16 anni appartenenti alle famiglie beneficiarie dell’assegno di inclusione ADI e ai nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 non superiore a € 10.140,00. I centri estivi saranno attivi da giugno a settembre 2025, dal luned? al venerd?, dalle 7:30 alle 17:00. Si invitano le famiglie interessate a contattare i seguenti recapiti telefonici: 0862.645638 – 645540 – 645204

