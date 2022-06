“Estate in gioco”, aperti i termini di iscrizione al centro estivo comunale

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Anche quest’anno il Comune di Teramo ha deciso, in continuità con l’ultimo biennio, di attivare, nel mese di luglio, il centro estivo comunale “Estate in gioco”.Il servizio, comprensivo del pasto e totalmente gratuito per l’utenza, è rivolto ai bambini tra i 18 mesi (compiuti alla data del 30/06/2022) e i 3 anni residenti nel Comune di Teramo e sarà attivo dal 4 al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 14:30.I piccoli, fino a un massimo di 60 bambini, saranno ospitati nei locali del nido “Pinocchio-Anna Ferrante” e l’accesso al servizio sarà subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di iscrizione da parte delle famiglie interessate, che dovranno consegnarla all’ufficio Protocollo del Comune o inviarla all’indirizzo pec affarigenerali@comune – si apprende dalla nota stampa. teramo – pecpa – si legge sul sito web ufficiale. it entro il 23 giugno – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo introdotto questo servizio durante la prima fase della pandemia per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per garantire, nel rispetto della normativa anti Covid, quella socialità a cui i bambini hanno dovuto rinunciare per un lungo periodo – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Core – e abbiamo deciso di dargli continuità nel nome di quella comunità educante che non intende lasciare solo nessun bambino – Il centro estivo, quest’anno, vedrà al lavoro le nuove educatrici del Comune assunte con l’ultimo concorso e sarà ospitato al nido Pinocchio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un nido che, dal prossimo anno, proprio grazie all’arrivo delle nuove educatrici, tornerà nella gestione diretta del Comune”.

