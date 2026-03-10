Estrazione gas lago di Bomba, Monaco: il centrodestra boccia la risoluzione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 marzo 2026 – 16:39- “La maggioranza di centrodestra in Commissione Ambiente e Territorio ha bocciato la risoluzione presentata da Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, sul progetto di estrazione di gas in località Colle Santo, nell’area del Lago di Bomba – si apprende dal portale web ufficiale. La risoluzione chiedeva alla Regione di assumere una posizione chiara contro il parere favorevole espresso dal Comitato VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di difendere invece il parere contrario già espresso dal Comitato VIA regionale della Regione Abruzzo, che aveva evidenziato criticità ambientali, territoriali e di sicurezza legate al progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa mirava a tutelare un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico, proteggere la sicurezza delle comunità locali e rilanciare una visione di sviluppo basata sulla valorizzazione del territorio – recita il testo pubblicato online. La risoluzione richiamava anche l’urgenza di accelerare il percorso per l’istituzione della Riserva naturale regionale del Lago di Bomba, proposta da tempo all’attenzione del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presente durante la seduta della Commissione, anche il sindaco di Bomba, Raffaele Nasuti, ha ribadito la contrarietà al progetto di estrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo ringrazio per la sua presenza e per condividere insieme questa battaglia per la tutela dell’intero territorio – Ringrazio inoltre i consiglieri del Patto per l’Abruzzo presenti in Commissione, che hanno votato compatti a favore della risoluzione, dimostrando sensibilità e responsabilità su un tema così rilevante per il futuro della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La bocciatura rappresenta una scelta politica chiara: da una parte chi non considera prioritaria la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, dall’altra chi continua a credere che la difesa del paesaggio, delle risorse naturali e delle comunità locali sia la base per costruire il futuro dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Su questo continueremo a impegnarci con determinazione”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

