- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaEstrazione Lotto e Superenalotto 29 novembre: ecco i numeri
Notizie Italia

Estrazione Lotto e Superenalotto 29 novembre: ecco i numeri

- Spazio Pubblicitario 02 -

Serata importante per gli appassionati di giochi a premi: oggi,
sabato 29 novembre 2025, si sono tenute le nuove
estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale.
In palio, per il Superenalotto, un jackpot intorno agli 84,9 milioni di euro,
che nessuno è riuscito a centrare, facendo così salire ancora il montepremi
in vista del prossimo concorso.

Superenalotto 29 novembre 2025: combinazione vincente e jackpot

Per il concorso n. 191 del Superenalotto di oggi, sabato 29 novembre 2025,
la combinazione estratta è la seguente:

  • Combinazione vincente: 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69
  • Numero Jolly: 17
  • Numero Superstar: 85

Anche in questa estrazione non è stato centrato il “6”, e il jackpot
viene quindi rimesso in gioco, con una posta ancora più alta per il prossimo appuntamento.

Per conoscere nel dettaglio quote e vincite delle varie categorie
(6, 5+1, 5, 4, 3 e 2) è sempre necessario fare riferimento ai canali ufficiali,
dove sono disponibili i prospetti aggiornati e le informazioni complete sulle
schedine vincenti.

Lotto di oggi: tutti i numeri ruota per ruota

Di seguito i numeri del Lotto estratti oggi, 29 novembre 2025,
su tutte le ruote, inclusa la Nazionale:

  • Bari: 72 – 81 – 38 – 87 – 2
  • Cagliari: 30 – 26 – 42 – 46 – 27
  • Firenze: 51 – 25 – 29 – 48 – 58
  • Genova: 71 – 28 – 26 – 10 – 7
  • Milano: 52 – 21 – 20 – 51 – 77
  • Napoli: 36 – 23 – 42 – 34 – 2
  • Palermo: 90 – 80 – 87 – 30 – 43
  • Roma: 78 – 40 – 75 – 20 – 44
  • Torino: 12 – 61 – 4 – 21 – 25
  • Venezia: 62 – 22 – 49 – 46 – 72
  • Nazionale: 45 – 23 – 58 – 10 – 62

Come sempre, chi ha giocato può confrontare i propri numeri con la ruota
prescelta e verificare l’eventuale presenza di ambo, terno, quaterna o cinquina,
in base al tipo di giocata effettuata.

10eLotto serale del 29 novembre 2025: ventina, Oro e Doppio Oro

Il 10eLotto serale è collegato proprio all’estrazione del Lotto:
i 20 numeri vincenti corrispondono ai primi estratti sulle dieci ruote (esclusa
la Nazionale), con eventuali sostituzioni in caso di duplicati.

Ecco la ventina vincente del 10eLotto serale di oggi,
sabato 29 novembre 2025:

  • Ventina vincente:
    12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 –
    51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90
  • Numero Oro: 72
  • Doppio Oro: 72 – 81
  • Numeri Extra:
    2 – 4 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 –
    48 – 49 – 58 – 75 – 87

Anche per il 10eLotto, la verifica delle vincite avviene confrontando i numeri
giocati con la ventina estratta, tenendo conto delle opzioni Oro, Doppio Oro
ed Extra, se selezionate al momento della giocata.

Come controllare le schedine e dove trovare i risultati ufficiali

I risultati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto pubblicati sui vari canali informativi
hanno valore puramente divulgativo. Per avere la certezza dell’esito della propria
giocata è sempre consigliabile:

  • verificare la schedina tramite ricevitoria autorizzata, dove
    il terminale effettua il controllo ufficiale;
  • utilizzare le applicazioni e i servizi online ufficiali collegati
    all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai concessionari;
  • conservare scontrini e ricevute di gioco fino alla conclusione
    della verifica e, in caso di vincita, fino all’incasso del premio.

È importante ricordare che solo le comunicazioni ufficiali consentono di stabilire
con certezza l’importo delle vincite e le eventuali scadenze per riscuotere i premi.

Gioco responsabile: cosa tenere a mente

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto rappresentano un appuntamento
fisso per milioni di giocatori, ma restano pur sempre giochi d’azzardo.
Per questo è fondamentale:

  • giocare solo somme che ci si può permettere di perdere;
  • considerare la giocata come un intrattenimento, non come un modo per risolvere problemi economici;
  • prestare attenzione ai limiti di età e alle avvertenze riportate sui materiali ufficiali.

In caso di dubbi o difficoltà legate al gioco, è sempre possibile rivolgersi ai
servizi di assistenza dedicati, che offrono informazioni e supporto alle persone
che ne hanno bisogno.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it