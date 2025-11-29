Estrazione Lotto e Superenalotto 29 novembre: ecco i numeri

Serata importante per gli appassionati di giochi a premi: oggi,

sabato 29 novembre 2025, si sono tenute le nuove

estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale.

In palio, per il Superenalotto, un jackpot intorno agli 84,9 milioni di euro,

che nessuno è riuscito a centrare, facendo così salire ancora il montepremi

in vista del prossimo concorso.

Superenalotto 29 novembre 2025: combinazione vincente e jackpot

Per il concorso n. 191 del Superenalotto di oggi, sabato 29 novembre 2025,

la combinazione estratta è la seguente:

Combinazione vincente : 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69

: 8 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69 Numero Jolly : 17

: 17 Numero Superstar: 85

Anche in questa estrazione non è stato centrato il “6”, e il jackpot

viene quindi rimesso in gioco, con una posta ancora più alta per il prossimo appuntamento.

Per conoscere nel dettaglio quote e vincite delle varie categorie

(6, 5+1, 5, 4, 3 e 2) è sempre necessario fare riferimento ai canali ufficiali,

dove sono disponibili i prospetti aggiornati e le informazioni complete sulle

schedine vincenti.

Lotto di oggi: tutti i numeri ruota per ruota

Di seguito i numeri del Lotto estratti oggi, 29 novembre 2025,

su tutte le ruote, inclusa la Nazionale:

Bari : 72 – 81 – 38 – 87 – 2

: 72 – 81 – 38 – 87 – 2 Cagliari : 30 – 26 – 42 – 46 – 27

: 30 – 26 – 42 – 46 – 27 Firenze : 51 – 25 – 29 – 48 – 58

: 51 – 25 – 29 – 48 – 58 Genova : 71 – 28 – 26 – 10 – 7

: 71 – 28 – 26 – 10 – 7 Milano : 52 – 21 – 20 – 51 – 77

: 52 – 21 – 20 – 51 – 77 Napoli : 36 – 23 – 42 – 34 – 2

: 36 – 23 – 42 – 34 – 2 Palermo : 90 – 80 – 87 – 30 – 43

: 90 – 80 – 87 – 30 – 43 Roma : 78 – 40 – 75 – 20 – 44

: 78 – 40 – 75 – 20 – 44 Torino : 12 – 61 – 4 – 21 – 25

: 12 – 61 – 4 – 21 – 25 Venezia : 62 – 22 – 49 – 46 – 72

: 62 – 22 – 49 – 46 – 72 Nazionale: 45 – 23 – 58 – 10 – 62

Come sempre, chi ha giocato può confrontare i propri numeri con la ruota

prescelta e verificare l’eventuale presenza di ambo, terno, quaterna o cinquina,

in base al tipo di giocata effettuata.

10eLotto serale del 29 novembre 2025: ventina, Oro e Doppio Oro

Il 10eLotto serale è collegato proprio all’estrazione del Lotto:

i 20 numeri vincenti corrispondono ai primi estratti sulle dieci ruote (esclusa

la Nazionale), con eventuali sostituzioni in caso di duplicati.

Ecco la ventina vincente del 10eLotto serale di oggi,

sabato 29 novembre 2025:

Ventina vincente :

12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 –

51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90

: 12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 – 51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90 Numero Oro : 72

: 72 Doppio Oro : 72 – 81

: 72 – 81 Numeri Extra:

2 – 4 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 –

48 – 49 – 58 – 75 – 87

Anche per il 10eLotto, la verifica delle vincite avviene confrontando i numeri

giocati con la ventina estratta, tenendo conto delle opzioni Oro, Doppio Oro

ed Extra, se selezionate al momento della giocata.

Come controllare le schedine e dove trovare i risultati ufficiali

I risultati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto pubblicati sui vari canali informativi

hanno valore puramente divulgativo. Per avere la certezza dell’esito della propria

giocata è sempre consigliabile:

verificare la schedina tramite ricevitoria autorizzata , dove

il terminale effettua il controllo ufficiale;

, dove il terminale effettua il controllo ufficiale; utilizzare le applicazioni e i servizi online ufficiali collegati

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai concessionari;

collegati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai concessionari; conservare scontrini e ricevute di gioco fino alla conclusione

della verifica e, in caso di vincita, fino all’incasso del premio.

È importante ricordare che solo le comunicazioni ufficiali consentono di stabilire

con certezza l’importo delle vincite e le eventuali scadenze per riscuotere i premi.

Gioco responsabile: cosa tenere a mente

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto rappresentano un appuntamento

fisso per milioni di giocatori, ma restano pur sempre giochi d’azzardo.

Per questo è fondamentale:

giocare solo somme che ci si può permettere di perdere;

considerare la giocata come un intrattenimento , non come un modo per risolvere problemi economici;

, non come un modo per risolvere problemi economici; prestare attenzione ai limiti di età e alle avvertenze riportate sui materiali ufficiali.

In caso di dubbi o difficoltà legate al gioco, è sempre possibile rivolgersi ai

servizi di assistenza dedicati, che offrono informazioni e supporto alle persone

che ne hanno bisogno.