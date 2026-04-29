Etna: spettacolo naturale in cima ai trend

Nelle ultime ore, l’Etna è il tema più ricercato online e si posiziona in cima ai top trend sui motori di ricerca. Gli aggiornamenti mostrano suggestivi scenari: bus 4×4 e mezzi di soccorso si aprono la strada tra muri di neve, in un paesaggio dove il bianco delle distese innevate contrasta con le zone nere create dall’attività vulcanica.

Le immagini catturate da drone offrono uno spettacolo unico, mostrando muraglioni di neve alti fino a sei metri che si ergono sulle pendici del vulcano attivo. Questa combinazione di elementi naturali crea un panorama suggestivo e affascinante, evidenziando la potenza e la bellezza della natura.

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