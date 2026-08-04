Eugenia di York: terza figlia nella Casa Windsor

La notizia della nascita della terza figlia della principessa Eugenia di York ha scosso la Casa Windsor, con il re Carlo che si è detto felice di questa lieta novità. La piccola è nata a Lisbona e occupa la quindicesima posizione nella linea di successione al trono.

La eugenia di york è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando uno dei temi più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. La famiglia reale britannica continua a catalizzare l’interesse del pubblico, con ogni aggiornamento suscitando grande curiosità e dibattiti sulla scena internazionale.

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