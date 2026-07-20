Euromoney premia le migliori banche italiane

In queste ore, la notizia dell’assegnazione dei prestigiosi Euromoney Awards for Excellence 2026 è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Tra le banche italiane premiate spicca Intesa Sanpaolo, riconosciuta come la migliore Investment Bank in Italia. Un riconoscimento importante che conferma l’eccellenza e la leadership della banca nel settore finanziario nazionale.

Altro nome di spicco è BPER, eletta Italy’s Best Bank agli Euromoney Awards, a conferma della solidità e dell’efficienza del suo operato nel panorama bancario italiano.

Non può passare inosservato il premio alla Citi, riconosciuta come la migliore banca per Large Corporates in Italia. Un ulteriore conferma della qualità dei servizi offerti dalla banca internazionale nel supporto alle grandi realtà imprenditoriali del nostro Paese.

Le Euromoney Awards for Excellence rappresentano un riconoscimento ambito nel mondo della finanza e sottolineano l’importanza del lavoro svolto dalle istituzioni bancarie nel favorire lo sviluppo economico e la stabilità del sistema finanziario nazionale.

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