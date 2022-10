“Europa sotto casa”, all’Aquila focus sulle politiche sociali

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 21ott. – “La nuova programmazione del FSE, il Fondo sociale europeo, ha un unico obiettivo: non lasciare indietro nessuno”. Così l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, ha aperto questa mattina i lavori del convegno organizzato all’Aquila nell’ambito del terzo appuntamento di Europa sotto casa, la manifestazione dedicata al lavoro organizzata dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Al centro della discussione, le politiche di inclusione sociale nel lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Quella che ci si pone davanti – ha spiegato Quaresimale – è una sfida importante, dal momento che le risorse a nostra disposizione, 1 miliardo e 400 milioni, sono triplicate rispetto alla precedente programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma siamo pronti a triplicare anche gli sforzi nei confronti delle persone svantaggiate, per assicurare loro una dignità di vita e di lavoro”. Nel corso del convegno, l’assessore ha annunciato la riproposizione dei bandi più performanti e significativi del precedente ciclo di programmazione, a cominciare da Abruzzo include e Agorà. Il Direttore del Dipartimento regionale delle Politiche sociali, Renata Durante, ha poi enunciato le linee guida del nuovo Piano Sociale, “frutto – ha spiegato – di una lunga fase di ascolto del territorio e di un confronto costruttivo con tutti gli attori sociali. Tre i capisaldi che ne hanno accompagnato l’elaborazione, protezione, inclusione e opportunità di vita”. Tra i relatori anche l’Autorità di Gestione del Fondi Fser e Fse, Carmine Cipollone: “Abbiamo provveduto questa settimana a inviare in via informale i programmi all’Unione Europea e contiamo entro la metà di dicembre di ottenerne l’approvazione – Il che significherebbe cominciare dal prossimo gennaio con le nuove attività. Tra le novità, anche l’utilizzo di nuove strumentazioni informatiche, che ci aiuteranno a velocizzare le procedure e ad accelerare la spesa relativa ai Fondi”. Europa sotto casa proseguirà il suo viaggio venerdì prossimo, 28 ottobre, a Pescara – Ancora possibili le prenotazioni sulla piattaforma regionale Selfi per tutti coloro interessati all’iniziativa e ad avere un colloquio con le aziende presenti – precisa la nota online. Com.Eu/2022/10/2106

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it